美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 國際 21:51 2022/01/26 分享： 美股近期市場氣氛持續偏弱，標指從年初高位跌約14%，納指早於上周便已落入技術熊市，如此市況，多間新經濟巨頭股價難逃下跌命運，近期公布業績的微軟（Microsoft）及Netflix均明顯調整，其中Netflix績後一下子急跌近兩成，市場情緒相當恐慌。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 地方兩會釋訊號 GDP目標要穩更要「進」 2022/01/25 地方兩會釋訊號 GDP目標要穩更要「進」 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 2022/01/23 黨友步步進逼 約翰遜自救靠紅肉？ 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 2022/01/20 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 你可能感興趣 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 23:04 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ Microsoft新增長點 元宇宙中尋 23:02 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 地方兩會釋訊號 GDP目標要穩更要「進」 08:00 2022/01/25 地方兩會釋訊號 GDP目標要穩更要「進」 最新專欄文章 國金札記 - 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 今日 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 國金札記 - 元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 2022/01/25 元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 國金札記 - 保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 2022/01/24 保守黨人步步進逼 約翰遜自救靠「紅肉」？ 美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 通脹 納斯達克綜合指數 鮑威爾 美國 經濟 Netflix Microsoft