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美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股

國際 21:51 2022/01/26

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美股近期市場氣氛持續偏弱，標指從年初高位跌約14%，納指早於上周便已落入技術熊市，如此市況，多間新經濟巨頭股價難逃下跌命運，近期公布業績的微軟（Microsoft）及Netflix均明顯調整，其中Netflix績後一下子急跌近兩成，市場情緒相當恐慌。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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