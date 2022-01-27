今天不談股，談防疫，因為防疫不濟，股亦將不濟，所談的，是個集思廣益的話，不光是個人的。

（1）防疫要人手

傳政府會招請前紀律部隊人員回任，時薪390元，有前紀律部隊人員指出：

唉，港府現不愁錢，公務員多，但

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