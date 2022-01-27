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滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身

名家專區 2022/01/27

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滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文在接受專訪時預期，濠賭、內房、物管股今年有望翻身。

不少股份跌至低殘，隨時都有翻身機會，如何發掘呢？劉紹文教路，可以按逆向思維去尋找。他表示：「板塊會輪動，當一個板

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撰文 : 周劍琴

欄名 : 名家觀點

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