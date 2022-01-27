滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 名家專區 2022/01/27 分享： 滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文在接受專訪時預期，濠賭、內房、物管股今年有望翻身。 不少股份跌至低殘，隨時都有翻身機會，如何發掘呢？劉紹文教路，可以按逆向思維去尋找。他表示：「板塊會輪動，當一個板 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 2022/01/26 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 2022/01/25 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 宏利投資管理：新興市場前景正面 2022/01/21 宏利投資管理：新興市場前景正面 專訪 - 黃國英：港股上落市 選股3條件 2022/01/20 黃國英：港股上落市 選股3條件 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 2022/01/19 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 港股 投資推介 投資策略 宏觀分析 恒生指數 板塊 澳門博彩股 民企內房股 國企內房股 華潤電力（00836）