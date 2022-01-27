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美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股

名家專區 2022/01/27

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美股近期市場氣氛持續偏弱，標指從年初高位跌約14%，納指上周更已落入技術熊市。如此市況，多間新經濟巨頭股價難逃下跌命運，近期公布業績的微軟及Netflix均見明顯調整，Netflix更一下子急跌近兩成

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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