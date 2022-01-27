美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 名家專區 2022/01/27 分享： 美股近期市場氣氛持續偏弱，標指從年初高位跌約14%，納指上周更已落入技術熊市。如此市況，多間新經濟巨頭股價難逃下跌命運，近期公布業績的微軟及Netflix均見明顯調整，Netflix更一下子急跌近兩成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 國金札記 - 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 2022/01/26 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 國金札記 - 元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 2022/01/25 元宇宙浪潮帶動 巨企勢續購遊戲商 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 美國 美股 金融 通脹 鮑威爾 Google ETF 雲端 Netflix 雲端