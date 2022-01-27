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洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算

名家專區 2022/01/27

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「洪門宴」風波，據知中央判斷是「影響惡劣」。對於涉事的民政事務局局長徐英偉，特首林鄭月娥傾向撤換，北京料很快有定案。有熟悉徐英偉的人士形容，徐已做好最壞打算。

林鄭有意撤換 京快有定案

至於洪門宴主角洪為

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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