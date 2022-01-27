洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 名家專區 2022/01/27 分享： 「洪門宴」風波，據知中央判斷是「影響惡劣」。對於涉事的民政事務局局長徐英偉，特首林鄭月娥傾向撤換，北京料很快有定案。有熟悉徐英偉的人士形容，徐已做好最壞打算。 林鄭有意撤換 京快有定案 至於洪門宴主角洪為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 2022/01/26 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 有政戲 - 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 2022/01/25 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 有政戲 - 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 2022/01/24 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 有政戲 - 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 2022/01/21 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 有政戲 - 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 2022/01/20 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 政治 北京 記者 民建聯 行政 梁振英 民政事務局 特首選舉 徐英偉 曾鈺成