【阿里巴巴股價】阿里再失110元「鐵底」創新低 終極支持位何在?（第二版）

美國聯儲局議息會後聲明表明，3月下次FOMC會議或決定加息，未為投資市場消除不明朗因素。投資界轉為憂慮美聯儲會否加快加息縮表步伐，儲局聲明公布後美股急挫，科技股納指高位急回3%收市接近無升跌，拖累本港科技藍籌今早全綫瀉。

五大科技藍籌ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 大跌最多7%，低見108.5元，不單再試穿110元「鐵底」，並再創來港上市兩年多以來新低。隨著阿里反覆尋底大跌浪持續，圖表上的「鐵底」終極支持位，已由去年12月初時的110元，進一步下移到近90元關；100元心理關口則為短綫另一主要支持區。

阿里今早以110.5元裂口低開逾5%後，早段愈跌愈急，暫低見108.5元，中午收報109.3元。阿里去年12月初首次下試110元關，此價位為當時阿里2020年10月底逾300元高位開始大跌，圖表上大型下降通道底部，筆者以此為「鐵底」。結果阿里短暫試穿此關即急彈至近127元水平，期後於12月底再試穿110元關，即反彈至約135元。

在去年12月，阿里兩次試穿「鐵底」均急彈，今次再引來數以千計散戶買盤護盤，惟血肉長城瞬間失守。阿里今早迫近110元關時，在110元即見約1,600個散戶買盤湧現，合共輪侯買入約140萬股，涉資逾1.5億元；110元關口掛出的買盤，瞬間再增至逾2,500個。但面對龐大沽盤，2,000多個買盤還是瞬間蒸發。

科技股全綫下滑，關鍵是美聯儲會後只確認3月加息共識，對部份分析員預期或大幅加息半厘，以至加快加息步伐的憂慮，卻未有安撫回應。議息聲明公布後，利率期貨反映3月加息半厘機會升至一成半；至12月加息最少1.25厘的機會增至逾六成。

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