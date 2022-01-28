【阿里巴巴股價】阿里110元「鐵底」爭持 小心前支持變反彈阻力（第三版）

美國聯儲局議息會後聲明為3月加息大開綠燈，投資市場對加息預期不斷升温，本港科技藍籌昨隨美股外圍急瀉後，今早繼續普遍向下，惟獨阿里巴巴 （09988） 昨大跌6%創新低後，今早初見喘穩，嘗試反攻110元前主要支持位。

五大科技藍籌ATMXJ中，只有阿里半日微彈1%，早段大部份時間在110元「鐵底」反覆爭持，其他科技藍籌全綫續跌。阿里短綫若未能重越及企穩110元前支持，恐變阿里反彈阻力，繼續尋底之旅。

阿里今早以110輕微高開後，早段大部份時間在此關口爭持，中午收報109.7元，升1.1%。阿里去年12月初首次下試110元關，此價位為當時阿里2020年10月底逾300元高位開始大跌，圖表上大型下降通道底部，筆者以此為「鐵底」。結果阿里短暫試穿此關即急彈至近127元水平，期後於12月底再試穿110元關，即反彈至約135元。

阿里今早反彈暫受制此關，若短綫未能升越及企穩其上，前支持隨時變反彈阻力。以2020年10月底起的大跌浪量度，下降通道底部現下移至近90元，短綫則以100元心理關口為初步支持。

在去年12月，阿里兩次試穿「鐵底」均急彈，今次再引來數以千計散戶買盤護盤，惟血肉長城瞬間失守。阿里昨早段迫近110元關時，在110元即見約1,600個散戶買盤湧現，合共輪侯買入約140萬股，涉資逾1.5億元；110元關口掛出的買盤，瞬間再增至逾2,500個。

至收市前，阿里在昨日低位108元買入價，仍見最少2,200個買盤掛出輪候低吸，散戶撈底決心仍然堅決。

科技股全綫下滑，關鍵是美聯儲會後只確認3月加息共識，對部份分析員預期或大幅加息半厘，以至加快加息步伐的憂慮，卻未有安撫回應......

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