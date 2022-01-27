【九華徑起住宅】助攻政府建屋目標 邱達偉旗下遠東酒店升逾倍仍未夠？ 財金猛人追蹤 14:32 2022/01/27 分享： 本港豪門邱德根家族近期表現活躍，邱德根兒子邱達偉及其家族控制公司新近向城規會申請將九華徑燒烤場改建成逾6000個住宅單位，邱達偉任行政總裁並持有該地業權的遠東酒店 （00037） 復牌爆升1.7倍，投資者是否值得追入，並要留意哪些風險？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 2022/01/24 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 你可能感興趣 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 00:01 2022/01/24 滙豐劉紹文 港股虎年先低後高 授新經濟股入市策略 最新專欄文章 【中國儒意】恒騰網絡向騰訊及劉學恒溢價配股 「恒騰」後繼有人？ 2022/01/26 【中國儒意】恒騰網絡向騰訊及劉學恒溢價配股 「恒騰」後繼有人？ 【戰火下投資】摩通預告俄烏交戰將令油價即時翻倍 誰是最受惠油股？（第二版） 2022/01/26 【戰火下投資】摩通預告俄烏交戰將令油價即時翻倍 誰是最受惠油股？（第二版） 【盈警有喜】新東方在綫急升 母企新東方教育卻暴跌 俞敏洪5招成市場信心關鍵（第二版） 2022/01/24 【盈警有喜】新東方在綫急升 母企新東方教育卻暴跌 俞敏洪5招成市場信心關鍵（第二版） 【契媽股】Netflix盤後急挫2成 Cathie Wood此前三日「偷步」減倉6成 2022/01/21 【契媽股】Netflix盤後急挫2成 Cathie Wood此前三日「偷步」減倉6成 【首富供樓】美國樓價貴得離譜 馬雲蔡崇信入市也要造30年按揭？（第三版） 2022/01/20 【首富供樓】美國樓價貴得離譜 馬雲蔡崇信入市也要造30年按揭？（第三版） 復牌 遠東酒店實業（00037） 港股 美孚新邨 曼克頓山