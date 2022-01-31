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【虎年股樓預測】股市穩中見憂？易學大師馬志堅預測經濟形勢（系列二）

財金猛人追蹤 13:00 2022/01/31

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恒指受美聯儲預期加息、俄烏戰爭局勢影響股價走勢急如過山車。今年年年初恒指股價幾度出現回升迹象。2022年1月12日一度衝上24500點，之後幾度回落，惟1月21日恒指收報24900點，當大家以為有望升穿25000點關口時，卻成轉列點，而1月27日恒指直插482點回落23800點。

專訪基金名家繆子美 港股虎年迎估值修復 詳見：【下一頁

虎年上半年股市預測，馬師傅逐一為大家揭曉，請點擊下圖：

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綜觀上半年年樓市，馬師傅預測虎年將會經歷兩度回升，其中6月將會成為轉捩點，請點擊下圖逐月睇：
 

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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