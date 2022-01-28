【名家談美股】美收水加息唔使怕？富達繆子美：三個原因繼續睇好

美聯儲議息會議結果出爐，預期將在3月首次加息，但並未提及具體縮表日期。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會持續；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

對於美股，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「美國仍是大部分投資者仍然追捧的市場，但我們留意到美股的市寬現在比較狹窄，不過巨型科網股如FAMG企得比較穩，但其他板塊已經回調很多，反映市場情緒比較脆弱。」

更多繆子美對不同板塊看法，可點擊觀看。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過，繆子美相信，有幾點可以支持美股，包括：

1. 美國企業仍繼續增加資本支出（Capex），反映公司仍看好...........

欲覽全文，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...