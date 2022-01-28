  • 18°C
香港時間 : 2022128日 (週五) 07:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談美股】美收水加息唔使怕？富達繆子美：三個原因繼續睇好

財金猛人追蹤 07:20 2022/01/28

分享：

美聯儲議息會議結果出爐，預期將在3月首次加息，但並未提及具體縮表日期。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會持續；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

對於美股，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「美國仍是大部分投資者仍然追捧的市場，但我們留意到美股的市寬現在比較狹窄，不過巨型科網股如FAMG企得比較穩，但其他板塊已經回調很多，反映市場情緒比較脆弱。」

更多繆子美對不同板塊看法，可點擊觀看。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過，繆子美相信，有幾點可以支持美股，包括：

1. 美國企業仍繼續增加資本支出（Capex），反映公司仍看好...........

欲覽全文，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收水
2022/01/26
【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收水
【加息預期】一文看清大行對聯儲局政策走向預期
2022/01/27
【加息預期】一文看清大行對聯儲局政策走向預期
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
2022/01/27
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：未有盈利股將受壓
2022/01/26
【美國加息？】瑞士寶盛馬修斯：未有盈利股將受壓

你可能感興趣

【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收水
17:59 2022/01/26
【美股震盪】交銀國際洪灝 提防美國加快收水
【加息預期】一文看清大行對聯儲局政策走向預期
23:40 2022/01/27
【加息預期】一文看清大行對聯儲局政策走向預期
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
23:42 2022/01/27
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法

最新專欄文章

【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
2022/01/27
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
2022/01/27
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
【名家談科技股】富達繆子美：我們加倉優質科技股
2022/01/27
【名家談科技股】富達繆子美：我們加倉優質科技股
【星級名家】一文盡覽「基金教父」雷賢達對大市看法（持續更新）
2022/01/27
【星級名家】一文盡覽「基金教父」雷賢達對大市看法（持續更新）
【名家談港股】港股風險升 「基金教父」雷賢達：防禦力強的優質股等機會增持
2022/01/26
【名家談港股】港股風險升 「基金教父」雷賢達：防禦力強的優質股等機會增持
繆子美 富達 股票 美股 加息 縮表 美國聯儲局 美國 通脹 議息

下一篇文章

【名家談新能源股】花旗劉顯達 新能源股首選呢4隻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版