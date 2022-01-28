潤泥可吸納 高息低PE 名家專區 2022/01/28 分享： 國企指數昨日又急跌，上證綜合指數更出現「雙頂」，希望農曆年前後可以反彈。市場彌漫利淡情緒，策略宜守不宜攻。高息股始終有賣點，如水泥業今年有望穩定復甦，利好5.9倍預測PE和7.7厘預測息率的華潤水泥（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【恐怖數據】十九大收官年港股危矣（第四版） 2022/01/27 【恐怖數據】十九大收官年港股危矣（第四版） 中字股實力談 - 買山東黃金 今年虧為盈 2022/01/27 買山東黃金 今年虧為盈 中字股實力談 - 【港股推手】裂口補不補 北水主浮沉（第四版） 2022/01/26 【港股推手】裂口補不補 北水主浮沉（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒盈喜 同類最平 2022/01/26 贛鋒盈喜 同類最平 中字股實力談 - 【戰雲密布】疫 戰 息 夾擊 港股中軸定生死（第四版） 2022/01/25 【戰雲密布】疫 戰 息 夾擊 港股中軸定生死（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 中國 經濟 指數 銀行 服務 金融