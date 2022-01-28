潤泥可吸納 高息低PE

國企指數昨日又急跌，上證綜合指數更出現「雙頂」，希望農曆年前後可以反彈。市場彌漫利淡情緒，策略宜守不宜攻。高息股始終有賣點，如水泥業今年有望穩定復甦，利好5.9倍預測PE和7.7厘預測息率的華潤水泥（

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