瑞銀汪濤：中國次季消費回升 名家專區 2022/01/28 分享： 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，近期為中國第一季的消費市道作分析。 汪濤指，在參與春節前「把脈消費」調查的1,000名受訪者中，有85%打算在即將到來的春節出行探親訪友，47%打算休 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 2022/01/27 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 2022/01/26 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 2022/01/25 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 宏利投資管理：新興市場前景正面 2022/01/21 宏利投資管理：新興市場前景正面 專訪 - 黃國英：港股上落市 選股3條件 2022/01/20 黃國英：港股上落市 選股3條件 疫苗 服務 就業 瑞銀 防疫措施 銀行