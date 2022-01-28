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瑞銀汪濤：中國次季消費回升

名家專區 2022/01/28

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瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，近期為中國第一季的消費市道作分析。

汪濤指，在參與春節前「把脈消費」調查的1,000名受訪者中，有85%打算在即將到來的春節出行探親訪友，47%打算休

...

撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

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