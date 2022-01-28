瑞銀汪濤：中國次季消費回升

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，近期為中國第一季的消費市道作分析。

汪濤指，在參與春節前「把脈消費」調查的1,000名受訪者中，有85%打算在即將到來的春節出行探親訪友，47%打算休

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