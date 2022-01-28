  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (週五) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？

名家專區 2022/01/28

分享：

音樂串流平台Spotify接獲有關旗下王牌Podcast（網絡聲音播放）節目《The Joe Rogan Experience》的投訴，有歌手不滿主持人散播不實疫苗資訊，警告Spotify將相關內容下

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
2022/01/27
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
國金札記 - 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
2022/01/27
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
2022/01/26
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
國金札記 - 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機
2022/01/26
歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機
歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？
2022/01/25
歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？
美國 疫苗 英國 社交平台 Facebook YouTube Twitter 串流 Spotify 英鎊

上一篇文章

新症破頂延解禁 打針通行遏病毒

下一篇文章

平台戰投「退燒」 科技競賽分野
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版