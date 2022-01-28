特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 名家專區 2022/01/28 分享： 特首選戰提名期，終延至下月20日才開跑。熟悉中方消息表示，北京高層正開會，民政事務局局長徐英偉的「命運」，快有定案，特首選戰也快有眉目。 特首林鄭月娥有意撤換徐英偉，但主要官員的任免權在中央，林鄭只能建 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 2022/01/27 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 有政戲 - 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 2022/01/26 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 有政戲 - 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 2022/01/25 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 有政戲 - 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 2022/01/24 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 有政戲 - 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 2022/01/21 特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 香港 林鄭月娥 北京 農曆新年 陳茂波 電子支付 徐英偉 財政司