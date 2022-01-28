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特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案

名家專區 2022/01/28

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特首選戰提名期，終延至下月20日才開跑。熟悉中方消息表示，北京高層正開會，民政事務局局長徐英偉的「命運」，快有定案，特首選戰也快有眉目。

特首林鄭月娥有意撤換徐英偉，但主要官員的任免權在中央，林鄭只能建

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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