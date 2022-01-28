盈利勁升 股價不合理下跌! 名家專區 02:30 2022/01/28 分享： 美國聯儲局主席鮑威爾早一晚在議息後強烈暗示三月份將加息，同時可能是連串加息的開始，美股即時由升轉跌，收市後場外期指跌幅擴大，首先當災的是亞太區股市，澳紐股市分別跌2%及1%，日韓股市均大跌逾3%，內地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 優質冷門股 息率逾十厘! 2022/01/26 優質冷門股 息率逾十厘! 投資坐標 - 「盈利王」表明恢復派息! 2022/01/25 「盈利王」表明恢復派息! 投資坐標 - 紡織愛股一向派高息! 2022/01/21 紡織愛股一向派高息! 投資坐標 - 權重基建股大平賣! 2022/01/19 權重基建股大平賣! 投資坐標 - 盈喜就是好？ 2022/01/18 盈喜就是好？ 港股 A股 鷹美(國際)（02368） 鴻興印刷（00450） 福田實業（00420） 招商局商業房託（01503） 中國石油股份（00857） 紫金礦業（02899） 美國聯儲局 美股