盈利勁升 股價不合理下跌!

美國聯儲局主席鮑威爾早一晚在議息後強烈暗示三月份將加息，同時可能是連串加息的開始，美股即時由升轉跌，收市後場外期指跌幅擴大，首先當災的是亞太區股市，澳紐股市分別跌2%及1%，日韓股市均大跌逾3%，內地

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