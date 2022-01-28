【電車股洗倉】Tesla績後插水掀洗倉潮 比亞迪瀉7%轉熊小鵬理想創新低（第二版）

美國加快加息憂慮繼續困擾港美股市，ATMXJ為首藍籌科技股中，除阿里巴巴 （09988） 暫保不失外，今早全綫續跌。新經濟股中電動車股更現洗倉潮，藍籌電車股比亞迪 （01211） 最多大跌9%，轉入技術熊市；小鵬 （09868） 、理想 （02015） 兩家造車新勢力，同創回港上市新低。

電車股全綫洗倉，源於全球電動車龍頭Tesla（美：TSLA）昨晚公布全年銷售大增逾七成符預期，預測今年銷售維持5成高增長，仍因預告今年沒有新車款推出而急瀉近12%。Tesla業績遭投資界吹毛求疵，反映加息浪潮下投資者對高估值股份取態大不如前。比亞迪市盈率估值與Tesla接近，造車新勢力未錄盈利，短綫捱沽捱價情況恐難逆轉。

比亞迪今早最多大跌9%，為跌幅最大藍籌股。股價今早低見220元關，為去年7月以來低位，並一舉跌穿現約處236.2元的250天綫。圖表派視250天綫為「牛熊分界綫」，跌穿此綫亦意味技術走勢由牛轉熊。比亞迪中午收報223.8元，挫7%。

兩大由美股回港第一上市的造車新勢力，小鵬及理想汽車，今早亦分別大跌逾12%及5%，同創來港上市新低。小鵬今早低見123.6元，相對去年12月初收市高位218元，不足2個月間狂瀉近四成半；相對去年中來港上市招股價165元，亦已累跌兩成半。

理想今早低見90.05元，較去年招股價118元，亦累跌近兩成半；中概股另一造車新勢車蔚來（美：NIO），股價亦創2020年10月以來新低。同具電車概股藍籌車股吉利 （00175） 今早亦曾瀉逾半成，中午收報2.6%。

加息周期中資金成本上漲，對於以未來多年現金流收入貼現為估值基礎的科技股，估值下調原為大勢所趨。以市盈率計，Tesla的2022年盈利預期大增近九成，急跌後現價預測市盈率不足83倍；相對之下，比亞迪......

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