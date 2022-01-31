【另類收息股】電訊股高息 揀穩中求勝之選

農曆新年過後，料香港電訊 （06823） 及和電香港 （00215） 快將公布2021年全年業績，而數碼通 （00315） 則公布截2021年底止的6個月中期業績。以上周五收市價的2022年預測股息率，數碼通、香港電訊及和電香港分別大約為9.2厘、7厘及5.9厘，堪稱高息股。

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然而再參考香港寬頻 （01310） 在去年10月底公布截至8月底止全年業績，似乎以香港電訊業務穩中不乏增長機遇，前景較佳，中短期潛在上升空間較大，逾2成（點擊圖片放大），而且股價也呈三角形待變形態（點擊圖片放大），似是等待好消息向上突破。欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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