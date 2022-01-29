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工行估值偏低 潛在升幅36%

名家專區 2022/01/29

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內地股市昨日歲晚收爐下跌，國企指數亦錄得兩連跌走勢，力撐大市的是內銀股。事實上，內銀股已成為低PE高息股，最重要是盈利穩定增長可以支持高息政策，龍頭工商銀行（01398）蟬聯全球最具價值銀行榜首，估值

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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