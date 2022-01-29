工行估值偏低 潛在升幅36% 名家專區 2022/01/29 分享： 內地股市昨日歲晚收爐下跌，國企指數亦錄得兩連跌走勢，力撐大市的是內銀股。事實上，內銀股已成為低PE高息股，最重要是盈利穩定增長可以支持高息政策，龍頭工商銀行（01398）蟬聯全球最具價值銀行榜首，估值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【虎氣沖天】送走衰牛迎猛虎 港股立春要轉運（第四版） 2022/01/28 【虎氣沖天】送走衰牛迎猛虎 港股立春要轉運（第四版） 中字股實力談 - 潤泥可吸納 高息低PE 2022/01/28 潤泥可吸納 高息低PE 中字股實力談 - 【恐怖數據】十九大收官年港股危矣（第四版） 2022/01/27 【恐怖數據】十九大收官年港股危矣（第四版） 中字股實力談 - 買山東黃金 今年虧為盈 2022/01/27 買山東黃金 今年虧為盈 中字股實力談 - 【港股推手】裂口補不補 北水主浮沉（第四版） 2022/01/26 【港股推手】裂口補不補 北水主浮沉（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 恒生中國企業指數 中國 美元 指數 銀行 服務 金融