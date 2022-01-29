息魔襲中概 資金續流入

美國聯儲局本周議息會後展鷹姿，市場憂慮美國加息步伐加快，美科技股繼續今年以來回調行情。本港科技藍籌今年以來股價表現相對堅穩，惟過去兩日高位急回吐，今年以來恒指最多約1,600點升幅，亦已接近全部泡湯。

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