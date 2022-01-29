息魔襲中概 資金續流入 名家專區 2022/01/29 分享： 美國聯儲局本周議息會後展鷹姿，市場憂慮美國加息步伐加快，美科技股繼續今年以來回調行情。本港科技藍籌今年以來股價表現相對堅穩，惟過去兩日高位急回吐，今年以來恒指最多約1,600點升幅，亦已接近全部泡湯。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 從拜登失態 看加息升温 2022/01/28 從拜登失態 看加息升温 透視中港美 - 官媒維穩A股 假後行情樂觀 2022/01/27 官媒維穩A股 假後行情樂觀 透視中港美 - 人幣闖新高 港迎大機遇 2022/01/26 人幣闖新高 港迎大機遇 透視中港美 - 中移動逆市升 偷步炒作回購 2022/01/25 中移動逆市升 偷步炒作回購 透視中港美 - 北水假期 考驗港股 2022/01/24 北水假期 考驗港股 港股 美股 指數 盈富基金（02800） 恒生中國企業（02828） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 京東集團—SW（09618） 小鵬汽車－W（09868） 阿里巴巴－SW（09988）