【虎年先苦後甜】3個另類指標預示Omicron不用怕 冀秋冬處處通（第二版）

祝各位讀者財源廣進！身體健康！是日為「人日」，也祝大家生日快樂！雖然新冠病毒不斷變種，當中Omicron自去年11月在南非爆發並肆虐全球，變種病毒傳播力不斷增強，感染人數增加，但據截稿前的報道顯示，Omicron的威力已愈來愈接近傷風、感冒，加上近期英國、挪威、新西蘭等也逐步放寬防疫限制措施，似乎在今年底前，全球多國陸續恢復通關的機會有所提升。此外，近日有3個指標預示，全球有望在今年內恢復通關。

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專訪基金名家方偉昌 港股具備三大催化劑跑出 詳見：【下一頁】

「Omicron Vs 電子消費券」之下，券商的收租股及REITs心水，詳見：【下一頁】

首先，油價在去年11月因Omicron開始在全球多地爆發，而開始受制下降軌甚至掉頭向下（點撃圖片放大），但近月不單止重拾強勢，更將上述因全球爆發Omicron疫情而形成的下降軌由阻力化作支持......

其次，英倫銀行上周四也作出疫情爆發後的第二次加息（官方利率加0.25厘至0.5厘），確認加息周期展開。此外，美國聯儲局主席鮑威爾在上月26日的議息會議後，除表明很可能在3月加息外，還揚言可能今後每次議息會議都加息。他的言論一出，不少券商均上調今年加息次數預測，3月加息似乎已成定局（點撃圖片放大），至於往議息會議的加息機會......由此看來，全球主要央行對近期Omicron疫情大爆發，不太擔心。

最後，不算嚴謹科學，但是歷史悠久的《通勝》，在今年的壬寅年版原來也有提及「秋冬處處通」......

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