  • 14°C
香港時間 : 2022131日 (週一) 07:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談港股】富達繆子美：港股下半年料回升

財金猛人追蹤 07:10 2022/01/31

分享：

新春將臨，迎來虎年，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時預期，港股虎年有望迎來新氣象，有約15%至17%（mid-teen）回升空間，預期在下半年發生，全年走勢料先低後高。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55%
2022/01/20
【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55%
【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版）
2022/01/19
【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版）
【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件
2022/01/19
【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件

你可能感興趣

【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55%
11:58 2022/01/20
【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55%
【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版）
19:18 2022/01/19
【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版）
【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件
19:19 2022/01/19
【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件

最新專欄文章

【虎年12生肖】哪些生肖財運旺 事業旺？易學大師馬志堅同你逐個講（系列之一）
今日
【虎年12生肖】哪些生肖財運旺 事業旺？易學大師馬志堅同你逐個講（系列之一）
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
2022/01/29
【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
【名家談美股】美收水加息唔使怕？富達繆子美：三個原因繼續睇好
2022/01/29
【名家談美股】美收水加息唔使怕？富達繆子美：三個原因繼續睇好
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
2022/01/27
【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新）
【名家談科技股】富達繆子美：我們加倉優質科技股
2022/01/27
【名家談科技股】富達繆子美：我們加倉優質科技股
人物專訪 繆子美 富達 上升空間 港股 基金 經濟 股票 台積電 恒生指數

上一篇文章

【虎年12生肖】哪些生肖財運旺 事業旺？易學大師馬志堅同你逐個講（系列之一）

下一篇文章

【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版