【名家談港股】富達繆子美：港股下半年料回升 財金猛人追蹤 07:10 2022/01/31 分享： 新春將臨，迎來虎年，富達國際亞洲股票投資總監繆子美在接受《投資理財周刊》專訪時預期，港股虎年有望迎來新氣象，有約15%至17%（mid-teen）回升空間，預期在下半年發生，全年走勢料先低後高。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55% 2022/01/20 【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55% 【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版） 2022/01/19 【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版） 【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件 2022/01/19 【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件 你可能感興趣 【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55% 11:58 2022/01/20 【重磅落後股】大行「首選股」票王 美債息成推手 潛在升幅55% 【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版） 19:18 2022/01/19 【醜股大翻身】最多大行推薦的「翻身」首選股 潛在升幅1倍（第二版） 【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件 19:19 2022/01/19 【名家談高息股】「基金教父」雷賢達 選高息股要看兩個條件 最新專欄文章 【虎年12生肖】哪些生肖財運旺 事業旺？易學大師馬志堅同你逐個講（系列之一） 今日 【虎年12生肖】哪些生肖財運旺 事業旺？易學大師馬志堅同你逐個講（系列之一） 【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法 2022/01/29 【星級名家】一文盡覽「英SIR」黃國英對大市看法 【名家談美股】美收水加息唔使怕？富達繆子美：三個原因繼續睇好 2022/01/29 【名家談美股】美收水加息唔使怕？富達繆子美：三個原因繼續睇好 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 2022/01/27 【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股（不斷更新） 【名家談科技股】富達繆子美：我們加倉優質科技股 2022/01/27 【名家談科技股】富達繆子美：我們加倉優質科技股 人物專訪 繆子美 富達 上升空間 港股 基金 經濟 股票 台積電 恒生指數