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【極殘國策股】3倍PE 5厘息 中國中鐵就係咁筍

研究報告 08:00 2022/01/31

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人行明顯轉向放寬銀根支撑經濟，1月20日下調1年期與5年期的借貸市場報價利率（LPR），釋出明顯的幣策寬鬆訊號。多項證據顯示基建投資正準備肩負刺激經濟的重任，第一季投資額增長不容小覷，支持基建股近期反彈。可留意最受惠的價殘之選中國中鐵 （00390）

在充裕的基建合同積壓下，摩根士丹利看好基建股2022至2023年盈利表現有保障，料每年錄得10至15%的純利增長。如此一來，現價對應2022年預測市盈率（PE）3倍（2017年至今平均為6倍）的中國中鐵，顯得十分吸引。因此，上周三摩根士丹利針對兩股發技術報告，料股價未來60日大概率上升。同時，按彭博綜合市場預測，中國中鐵2021、2022年股息率分別達5厘及5.4厘。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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