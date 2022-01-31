  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (週一) 03:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日圓 近116吸納

名家專區 2022/01/31

分享：

美國有望3月加息，美日息差快拉闊，這可視為利淡日圓因素。但同樣受到美國加息因素影響，也為美股帶來震盪，而歐股現則受烏克蘭政局困擾，當歐、美股市同時不穩，便有利提升日圓資金避難所角色，利日圓走強。至於兩

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

「勢」再次偏向美元？
今日
「勢」再次偏向美元？
歐元 支持位1.1美元
今日
歐元 支持位1.1美元
英鎊 還看英倫銀行議息結果
今日
英鎊 還看英倫銀行議息結果
澳元 支持位68美仙
今日
澳元 支持位68美仙
紐元 暫宜觀望
今日
紐元 暫宜觀望

你可能感興趣

「勢」再次偏向美元？
今日 01:00
「勢」再次偏向美元？
歐元 支持位1.1美元
今日 01:00
歐元 支持位1.1美元
英鎊 還看英倫銀行議息結果
今日 01:00
英鎊 還看英倫銀行議息結果

最新專欄文章

「勢」再次偏向美元？
今日
「勢」再次偏向美元？
加元 阻力1.25
今日
加元 阻力1.25
紐元 暫宜觀望
今日
紐元 暫宜觀望
澳元 支持位68美仙
今日
澳元 支持位68美仙
英鎊 還看英倫銀行議息結果
今日
英鎊 還看英倫銀行議息結果
美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

澳元 支持位68美仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版