美國有望3月加息，美日息差快拉闊，這可視為利淡日圓因素。但同樣受到美國加息因素影響，也為美股帶來震盪，而歐股現則受烏克蘭政局困擾，當歐、美股市同時不穩，便有利提升日圓資金避難所角色，利日圓走強。至於兩

...