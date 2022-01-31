日圓 近116吸納 名家專區 2022/01/31 分享： 美國有望3月加息，美日息差快拉闊，這可視為利淡日圓因素。但同樣受到美國加息因素影響，也為美股帶來震盪，而歐股現則受烏克蘭政局困擾，當歐、美股市同時不穩，便有利提升日圓資金避難所角色，利日圓走強。至於兩 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 你可能感興趣 「勢」再次偏向美元？ 今日 01:00 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 01:00 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 加元 阻力1.25 今日 加元 阻力1.25 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元