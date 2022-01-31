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澳元 支持位68美仙

名家專區 2022/01/31

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面對3.5%的通脹率，市場基本上對澳央行5月3日議息會議加息15個基點預期已成共識。無奈，環球股市表現差勁，市場對風險胃納下，降拖低了澳元表現。本周二，澳央行將議息，該行會否認同市場的加息看法，將主導

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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