澳元 支持位68美仙 名家專區 2022/01/31 分享： 面對3.5%的通脹率，市場基本上對澳央行5月3日議息會議加息15個基點預期已成共識。無奈，環球股市表現差勁，市場對風險胃納下，降拖低了澳元表現。本周二，澳央行將議息，該行會否認同市場的加息看法，將主導 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 你可能感興趣 「勢」再次偏向美元？ 今日 01:00 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 01:00 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 加元 阻力1.25 今日 加元 阻力1.25 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元