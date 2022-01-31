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紐元 暫宜觀望

名家專區 2022/01/31

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自紐元上周跌穿67美仙這重要支持位後，圖表上，相信67美仙將成為紐元日後一個重要上升阻力。紐元從強轉弱並非無因，湯加火山爆發後，市場便擔心到新西蘭的農業生產將受影響。再者，澳、紐、加元較受環球股市影響

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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