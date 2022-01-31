紐元 暫宜觀望 名家專區 2022/01/31 分享： 自紐元上周跌穿67美仙這重要支持位後，圖表上，相信67美仙將成為紐元日後一個重要上升阻力。紐元從強轉弱並非無因，湯加火山爆發後，市場便擔心到新西蘭的農業生產將受影響。再者，澳、紐、加元較受環球股市影響 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 你可能感興趣 「勢」再次偏向美元？ 今日 01:00 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 01:00 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 加元 阻力1.25 今日 加元 阻力1.25 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元