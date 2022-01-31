受惠油價強勢，在澳、紐、加元三貨幣中，加元表現已最突出。但由於加央行在上周議息會議上，並無加息，而2月份加央行又無議息會，所以就算於3月2日落實加息，這距離聯儲局3月16日議息會議已不遠，倘聯儲局同時

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