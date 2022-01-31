加元 阻力1.25 名家專區 2022/01/31 分享： 受惠油價強勢，在澳、紐、加元三貨幣中，加元表現已最突出。但由於加央行在上周議息會議上，並無加息，而2月份加央行又無議息會，所以就算於3月2日落實加息，這距離聯儲局3月16日議息會議已不遠，倘聯儲局同時 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 你可能感興趣 「勢」再次偏向美元？ 今日 01:00 「勢」再次偏向美元？ 歐元 支持位1.1美元 今日 01:00 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 最新專欄文章 「勢」再次偏向美元？ 今日 「勢」再次偏向美元？ 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元