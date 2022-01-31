  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (週一) 03:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「勢」再次偏向美元？

名家專區 2022/01/31

分享：

美國聯儲局敲起加息戰鼓，料有利美元滙價走強。至於本周焦點，料將轉向周四歐央行議息會議。

經歷上周議息會後，對於聯儲局在3月16日加息似乎已無懸念。按美元利率期貨價格變化顯示，現時市場估計，今年內聯儲局加

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

歐元 支持位1.1美元
今日
歐元 支持位1.1美元
英鎊 還看英倫銀行議息結果
今日
英鎊 還看英倫銀行議息結果
日圓 近116吸納
今日
日圓 近116吸納
澳元 支持位68美仙
今日
澳元 支持位68美仙
紐元 暫宜觀望
今日
紐元 暫宜觀望

你可能感興趣

歐元 支持位1.1美元
今日 01:00
歐元 支持位1.1美元
英鎊 還看英倫銀行議息結果
今日 01:00
英鎊 還看英倫銀行議息結果
日圓 近116吸納
今日 01:00
日圓 近116吸納

最新專欄文章

加元 阻力1.25
今日
加元 阻力1.25
紐元 暫宜觀望
今日
紐元 暫宜觀望
澳元 支持位68美仙
今日
澳元 支持位68美仙
日圓 近116吸納
今日
日圓 近116吸納
英鎊 還看英倫銀行議息結果
今日
英鎊 還看英倫銀行議息結果
美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

虎年投資攻守兼備

下一篇文章

加元 阻力1.25
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版