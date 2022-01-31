「勢」再次偏向美元？ 名家專區 2022/01/31 分享： 美國聯儲局敲起加息戰鼓，料有利美元滙價走強。至於本周焦點，料將轉向周四歐央行議息會議。 經歷上周議息會後，對於聯儲局在3月16日加息似乎已無懸念。按美元利率期貨價格變化顯示，現時市場估計，今年內聯儲局加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 支持位1.1美元 今日 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 你可能感興趣 歐元 支持位1.1美元 今日 01:00 歐元 支持位1.1美元 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 01:00 英鎊 還看英倫銀行議息結果 日圓 近116吸納 今日 01:00 日圓 近116吸納 最新專欄文章 加元 阻力1.25 今日 加元 阻力1.25 紐元 暫宜觀望 今日 紐元 暫宜觀望 澳元 支持位68美仙 今日 澳元 支持位68美仙 日圓 近116吸納 今日 日圓 近116吸納 英鎊 還看英倫銀行議息結果 今日 英鎊 還看英倫銀行議息結果 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元