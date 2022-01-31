縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視 名家專區 2022/01/31 分享： 踏入後疫情時代，環球經濟復甦充滿不確定性，上季實際GDP按年增幅為5.5%，較前季度的4.9%，高出0.6個百分點。 市場憂慮通脹升近40年高位，導致聯儲局上周放鷹，並表示或於每次會議都會加息，將加息頻 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 2022/01/24 美債收益率新高 與股債「雙殺效應」 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 2022/01/17 從台積電業績 探討半導體產業鏈投資前景 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 2022/01/10 低波幅穩增長板塊 短期受追捧 環球股市資產回顧及首季展望 2022/01/03 環球股市資產回顧及首季展望 迎接2022年基金資產配置分布 2021/12/28 迎接2022年基金資產配置分布 黃敏碩 疫情 經濟 美滙指數 美滙 加息 國債 量化寬鬆 地緣政治 縮表