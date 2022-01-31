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縮表對環球股市 衝擊效應不容忽視

名家專區 2022/01/31

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踏入後疫情時代，環球經濟復甦充滿不確定性，上季實際GDP按年增幅為5.5%，較前季度的4.9%，高出0.6個百分點。

市場憂慮通脹升近40年高位，導致聯儲局上周放鷹，並表示或於每次會議都會加息，將加息頻

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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