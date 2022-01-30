拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 國際 22:45 2022/01/30 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）似乎相當喜歡對公眾細數自己的政續，繼早前在上任一周年記者會，由內政到外交細數任內成績。美國商務部公布去年第四季的國民生產總值（GDP）數字，拜登延續這個習慣，發聲明強調去年增長是近40年最強，對自己經濟政績作積極評價。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ 2022/01/25 歐洲陷分化 俄侵烏最佳時機？ Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 你可能感興趣 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 22:00 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 16:05 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 21:51 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 最新專欄文章 國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ 2022/01/28 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 國金札記 - 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/27 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 國金札記 - 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 2022/01/26 歐盟成員各自盤算 難團結解俄烏危機 經濟 GDP 美國 經濟數據表現 拜登 量化寬鬆 加息 議息 美國聯儲局 通脹