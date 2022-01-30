拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績

美國總統拜登（Joe Biden）似乎相當喜歡對公眾細數自己的政續，繼早前在上任一周年記者會，由內政到外交細數任內成績。美國商務部公布去年第四季的國民生產總值（GDP）數字，拜登延續這個習慣，發聲明強調去年增長是近40年最強，對自己經濟政績作積極評價。

...