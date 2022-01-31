洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職

「洪門宴」中涉及的14名現任高官，港府的調查報告及如何處理，特首林鄭月娥今天將公布，其中最矚目的，是林鄭點名批評的民政事務局局長徐英偉。據知，徐英偉將離開官場。

問責制下 在位最短民政局長

有徐的友好早於

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