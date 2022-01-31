洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 名家專區 2022/01/31 分享： 「洪門宴」中涉及的14名現任高官，港府的調查報告及如何處理，特首林鄭月娥今天將公布，其中最矚目的，是林鄭點名批評的民政事務局局長徐英偉。據知，徐英偉將離開官場。 問責制下 在位最短民政局長 有徐的友好早於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 2022/01/28 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 有政戲 - 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 2022/01/27 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 有政戲 - 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 2022/01/26 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 有政戲 - 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 2022/01/25 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 有政戲 - 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 2022/01/24 抗疫頭等大事 特首戰延後開打 香港 口罩 林鄭月娥 立法會 選舉 退休 民建聯 辭職 民政事務局 經民聯