拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 名家專區 2022/01/31 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）似乎相當喜歡對公眾細數自己的政績，繼早前在上任一周年記者會，由內政到外交細數任內成績，美國商務部公布去年第四季的國民生產總值（GDP）數字，拜登延續這個習慣，發聲明強 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ 2022/01/28 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 國金札記 - 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/27 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 經濟 美國 特朗普 金融 貿易 通脹 就業 拜登 外交 GDP