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拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？

名家專區 2022/01/31

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美國總統拜登（Joe Biden）似乎相當喜歡對公眾細數自己的政績，繼早前在上任一周年記者會，由內政到外交細數任內成績，美國商務部公布去年第四季的國民生產總值（GDP）數字，拜登延續這個習慣，發聲明強

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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