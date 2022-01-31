【阿里巴巴股價】阿里三試110元「鐵底」再急彈 有機愈彈愈高?

受美科技股納指上周五尾市急彈逾3%倒升刺激，本港藍籌科技股ATMXJ今早同反彈，當中以阿里巴巴（09988）、美團（03690）及京東（09618）早段勁升近4%至5%升勢最強。

阿里上周尾段才受美股外圍跌勢拖累急瀉，股價再失110元「鐵底」，上周四低見108元來港上市兩年多新低，周五收報110元，險守110關。阿里在去年12月兩度下試110元關力保不失，均見強勁反彈，今次坎坷過後是否再有後福，相信還要取決是否有利好消息配合。

阿里今早輕微高開約2%後，早段愈升愈有，暫高見114.7元，大升4.3%。美團及京東最多同漲約5%，騰訊（00700）亦升2%，小米（01810）先升後回，一度倒跌近2%表現最差。

阿里與一眾科網藍籌今早牛年最後半個交易日急彈，主要得力於蘋果上周五公布全年業績勝預期後，股價大升近7%，帶動科技股全綫急彈，納指收市倒升約2點。

回顧阿里去年12月對上兩次短暫試穿110關，股價均瞬即急彈。首次12月初試穿110關創新低後築底回升，翌日急升上逾126元以上水平，不足兩日間勁彈約一成半；第二次在去年12月底，試穿110元逐步回穩，至今年1月初受股神長期拍檔芒格（Charlie Munger）在去年第四季加倍押注阿里的消息刺激，股價持續反彈，高見135元，低位累升近24%。

阿里今次試穿110元關再反彈，是否複製對上兩次勁彈表現，甚至愈彈愈高一洗頹風，相信還看......

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