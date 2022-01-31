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【虎年展望】 摩根士丹利專家見解

研究報告 13:23 2022/01/31

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農曆新年將至，摩根士丹利投資管理的專家分享了他們對2022年的投資見解。 

專訪基金名家繆子美 港股虎年迎估值修復 詳見：【下一頁

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3倍PE 5厘息 中國中鐵就係咁筍 詳見：【下一頁

1. 利率上升 

量化緊縮措施為美國利率帶來進一步上行壓力，但隨名義利率見頂，養老金和外國需求或會抑制利率上升空間。

2.股票的「真正」威脅 

儘管全球經濟增長隨著刺激措施和經濟重啟的影響逐漸消退而放緩，今年主要股票市場預期仍會帶來健康的每股盈利增長。由於資訊科技行業和美國股票的估值高昂，加上對實際利率較為敏感，因此面臨的風險最大。

3.Omicron 變種病毒或延長供應鏈受到的干擾 

港口擠塞的情況和供應商交付時間有所改善，讓航運價格稍為回落。然而，Omicron 變種病毒所帶來的影響有可能會延長航運瓶頸，當中以亞洲的情況尤其嚴竣，最終或會導致通脹壓力因2022年上半年航運成本上升和供應鏈持續受阻而增加。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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