【虎年展望】中石油牛年升勢冠藍籌 科技藍籌虎年有望翻身?

牛年最後半個交易日收市，牛年不單未為港股迎來牛市，全年更在藍籌科技股全綫急瀉拖累下大跌逾兩成。海底撈 （06862） 收入及本業「變形走樣」下狂瀉近八成，在牛年為藍籌股表現包底外，五大跌幅榜其餘4席均由科技藍籌包辦。

2022年1月新年開局，藍籌科技股一度熱炒估值低殘有望修復，惟美聯儲在息口問題上再展鷹姿，主席鮑威爾更揚言美聯儲首要考慮是遏抑通脹而是美股表現，再令科技股拋售壓力加劇，至今日牛年最後交易日才拿回一個「尾彩」全綫反彈。

展望虎年，加息壓力在初段仍是揮之不去，3月會否加息還看1、2月就業及通脹數據，科技藍籌難免仍會受美科技股拖累。科技藍籌虎年要扭轉牛年弱勢，還須收入及盈利回復增長動力，以及內地當局加強監管口徑明顯放鬆配合。另美國預期3月起開始加息周期，加息兩、三次後下半年通脹及經濟表現，會否令美聯儲轉軚在息口問題上收斂，亦為藍籌科技股後向決定因素。

回顧牛年表現，阿里巴巴 （09988） 及旗下阿里健康 （00241） 牛年分別大跌逾五成半及近八成，分別跌幅榜第二、三位，單計阿里牛年已蒸發逾3萬億元市值；美團 （03690） 跟隨其後跌逾五成、汽車股吉利 （00175） 亦瀉近四成半。騰訊 （00700） 及小米 （01810） 牛年則跌近38%及42%。

牛年全球高通脹刺激下，藍籌石油、資源股全綫向好，以中石油 （00857） 全年勁彈近六成表現最佳，連同收取兩次高息，全年實際總回報近八成；以澳洲鐵礦石為重要收入來源的中信股份 （00267） ，牛年亦勁彈逾四成；消費內需藍籌李寧 （02331） 同升逾四成排升幅榜第三位。

長實 （01113） 獲大股東李嘉誠父子及基金會持續大手增持下，牛年大升近三成，與受惠加息及恢復派息的滙豐 （00005） 分佔藍籌升幅榜第四、五位；中銀香港 （02388） 同期亦以逾兩成半升幅排在第六位。今年上半年美國急加息預期相信仍揮之不去，銀行股強勢料可持續。

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