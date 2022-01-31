【港股策略】中金：港股短期波動不改 中綫具吸引力

於2022年首個月，港股維持波動。由於A股和海外市場波動進一步加劇，港股近日現調整，回吐了2022年初以來的部分漲幅。但恒指年初以來表現仍跑贏其他主要股市。

對於港股短期的表現，大行中金認為近期港股回調主要是由於外部擾動以及春節前夕市場成交清淡所致，而並非是港股本身的吸引力發生了很大變化。

在政策方面，中金認為，穩增長政策尚未能完全提振市場情緒。不過，該行認為不應低估穩增長政策的力度和決心，春節後不排除將有更多穩增長政策出台。

對於港股後市，中金維持正面看法，主要基於以下幾點考慮。短期看市場在技術層面上可能已經有些過度拋售，現時處於歷史高位的沽空比例。政策層面，盡管內地穩增長政策尚未有效提振整體情緒，但政策立場更為堅定。國家發改委近期宣佈適當超前開展基礎設施投資，表明此前高度謹慎的財政政策正在逐步放鬆。雖然各種不確定性因素仍然存在，但如何穩定中國短期經濟局面已經成為政策決策者的重點任務。

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