【內房股追蹤】一文盡覽名家及券商點睇內房股（最新：中信證券料按揭利率快速下降）

踏入2022年，內地樓市政策進一步出現放寬信號。市傳一些大型優質房企針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅綫」相關指標。加上12月政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」，市場料內房政策底已現。

不少資產負債表穩健的內房在本輪跌浪中亦變得價殘，隨着政策風險緩減，有望迎來反彈。本欄會在本月內不斷更新，令讀者可一文盡覽在多間券商觀點下，內房板塊前景預期，以及有一定值博率的內房股。欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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