  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房股追蹤】一文盡覽名家及券商點睇內房股（最新：中信證券料按揭利率快速下降）

研究報告 14:40 2022/02/10

分享：

踏入2022年，內地樓市政策進一步出現放寬信號。市傳一些大型優質房企針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅綫」相關指標。加上12月政治局會議提出「要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環」，市場料內房政策底已現。

不少資產負債表穩健的內房在本輪跌浪中亦變得價殘，隨着政策風險緩減，有望迎來反彈。本欄會在本月內不斷更新，令讀者可一文盡覽在多間券商觀點下，內房板塊前景預期，以及有一定值博率的內房股。欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

【訂戶專享－電子書系列】《2022年收息全攻略》系列之《本地熱門收息股》第一、二冊已經登場，訂戶可按此直接登入閱覽【第一冊】或【第二冊】！未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

...

欄名 : 內房股追蹤

最新專欄文章

【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：花旗料內房2021年純利倒退兩成）
2022/01/27
【內房股追蹤】一文追蹤名家及券商對內房股看法（最新：花旗料內房2021年純利倒退兩成）
派息 買入 目標價 成交 行業 中國 板塊 個股分析 市場動向 宏觀分析

上一篇文章

【騰訊700追蹤】一文追蹤名家及券商對騰訊控股看法（最新：Sensor Tower：騰訊1月遊戲收入按月增長22%）

下一篇文章

【虎虎生威】電動車亮眼 揀定必勝股（附股票推介）（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版