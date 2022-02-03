  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (週四) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FB告別高增長 霸主地位難撼動

國際 21:31 2022/02/03

分享：

Facebook平台老化不是幻覺，近期放榜的美國科技巨頭中，Facebook母企Meta（美：FB）明顯被比下去。其一，市場重視的每日活躍用戶（DAU）數字破天荒錄得下跌；其二，對今季的收入展望也較預期悲觀，僅270億至290億美元，遜預期的301.5億美元，難怪場外股價急挫近兩成。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
2022/01/27
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
2022/01/30
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣
2022/01/28
俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
2022/01/26
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
Microsoft新增長點 元宇宙中尋
2022/01/24
Microsoft新增長點 元宇宙中尋

你可能感興趣

Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
22:00 2022/01/27
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
22:45 2022/01/30
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣
16:05 2022/01/28
俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣

最新專欄文章

國金札記 - 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？
2022/01/31
拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
2022/01/30
拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？
2022/01/28
拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
2022/01/27
Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？
國金札記 - 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
2022/01/27
美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股
美股 業績公布 元宇宙 社交平台 Facebook（美：FB） Meta 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook WhatsApp Alphabet

下一篇文章

拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版