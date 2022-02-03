FB告別高增長 霸主地位難撼動 國際 21:31 2022/02/03 分享： Facebook平台老化不是幻覺，近期放榜的美國科技巨頭中，Facebook母企Meta（美：FB）明顯被比下去。其一，市場重視的每日活躍用戶（DAU）數字破天荒錄得下跌；其二，對今季的收入展望也較預期悲觀，僅270億至290億美元，遜預期的301.5億美元，難怪場外股價急挫近兩成。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/26 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 2022/01/24 Microsoft新增長點 元宇宙中尋 你可能感興趣 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 22:00 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 22:45 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 16:05 2022/01/28 俄羅斯與歐盟博弈 成敗同因天然氣 最新專欄文章 國金札記 - 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 2022/01/31 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ 2022/01/28 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 國金札記 - 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 2022/01/27 美大跌市汰弱留強 靜候時機吸納好股 美股 業績公布 元宇宙 社交平台 Facebook（美：FB） Meta 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook WhatsApp Alphabet