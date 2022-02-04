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渣打丁爽：中國穩增長政策發力

名家專區 2022/02/04

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渣打銀行近期發表報告分析中國經濟前景。我們認為，考慮到決策部門不同尋常的放鬆基調，預計今年政府將出台更多支持政策，而政策支援走在市場曲綫的前面。

我們估計，央行政策更偏寬鬆。去年12月召開的中央經濟工作

...

撰文 : 丁爽 渣打銀行（香港）有限公司大中華及北亞首席經濟師

欄名 : 名家觀點

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