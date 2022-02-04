渣打丁爽：中國穩增長政策發力

渣打銀行近期發表報告分析中國經濟前景。我們認為，考慮到決策部門不同尋常的放鬆基調，預計今年政府將出台更多支持政策，而政策支援走在市場曲綫的前面。

我們估計，央行政策更偏寬鬆。去年12月召開的中央經濟工作

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