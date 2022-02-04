渣打丁爽：中國穩增長政策發力 名家專區 2022/02/04 分享： 渣打銀行近期發表報告分析中國經濟前景。我們認為，考慮到決策部門不同尋常的放鬆基調，預計今年政府將出台更多支持政策，而政策支援走在市場曲綫的前面。 我們估計，央行政策更偏寬鬆。去年12月召開的中央經濟工作 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 丁爽 渣打銀行（香港）有限公司大中華及北亞首席經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 2022/01/28 瑞銀汪濤：中國次季消費回升 專訪 - 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 2022/01/27 滙豐劉紹文︰3板塊今年翻身 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 2022/01/26 中信劉健民：流動性縮減是今年風險 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 2022/01/25 普徠仕Taylor：通脹今年高位回落 宏利投資管理：新興市場前景正面 2022/01/21 宏利投資管理：新興市場前景正面 中國 經濟 貨幣政策 GDP 地產 降準 LPR MLF 宏觀分析 財政政策