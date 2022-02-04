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海爾出口增 估值高有理

名家專區 2022/02/04

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國企指數牛年下跌30%，希望今個虎年可以大吉！至於亞洲國家簽署的RCEP在今年元旦正式生效，中國又同時啟動跟東盟國家的自由貿易區3.0版建設，有助推動中國家電出口，家電股首選海爾智家（06690）的估

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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