海爾出口增 估值高有理

國企指數牛年下跌30%，希望今個虎年可以大吉！至於亞洲國家簽署的RCEP在今年元旦正式生效，中國又同時啟動跟東盟國家的自由貿易區3.0版建設，有助推動中國家電出口，家電股首選海爾智家（06690）的估

...