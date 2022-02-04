海爾出口增 估值高有理 名家專區 2022/02/04 分享： 國企指數牛年下跌30%，希望今個虎年可以大吉！至於亞洲國家簽署的RCEP在今年元旦正式生效，中國又同時啟動跟東盟國家的自由貿易區3.0版建設，有助推動中國家電出口，家電股首選海爾智家（06690）的估 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 工行估值偏低 潛在升幅36% 2022/01/29 工行估值偏低 潛在升幅36% 中字股實力談 - 【虎氣沖天】送走衰牛迎猛虎 港股立春要轉運（第四版） 2022/01/28 【虎氣沖天】送走衰牛迎猛虎 港股立春要轉運（第四版） 中字股實力談 - 潤泥可吸納 高息低PE 2022/01/28 潤泥可吸納 高息低PE 中字股實力談 - 【恐怖數據】十九大收官年港股危矣（第四版） 2022/01/27 【恐怖數據】十九大收官年港股危矣（第四版） 中字股實力談 - 買山東黃金 今年虧為盈 2022/01/27 買山東黃金 今年虧為盈 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 家電 贛鋒鋰業（01772） 海爾智家（06690） 美的集團（深：000333） 人民幣 板塊