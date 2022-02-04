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fb告別高增長 霸主地位難撼動

名家專區 2022/02/04

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Facebook（fb）平台老化不是幻覺，近期放榜的美國科技巨頭中，fb母企Meta明顯被比下去。其一，市場重視的每日活躍用戶（DAU）數字破天荒錄得下跌；其二，對今季的收入展望也較預期悲觀，僅270

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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