fb告別高增長 霸主地位難撼動 名家專區 2022/02/04 分享： Facebook（fb）平台老化不是幻覺，近期放榜的美國科技巨頭中，fb母企Meta明顯被比下去。其一，市場重視的每日活躍用戶（DAU）數字破天荒錄得下跌；其二，對今季的收入展望也較預期悲觀，僅270 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 FB告別高增長 霸主地位難撼動 2022/02/03 FB告別高增長 霸主地位難撼動 國金札記 - 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 2022/01/31 拜登玩數字遊戲 過分吹捧經濟政績？ 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 2022/01/30 拜登玩數字遊戲 過份讚好經濟政績 國金札記 - 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ 2022/01/28 拒移除失實疫苗資訊 Spotify有何盤算？ Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 2022/01/27 Spotify放生反疫苗主持人 明星KOL太重要？ 社交平台 Facebook Apple Twitter Netflix Instagram WhatsApp 元宇宙 Meta PayPal