fb告別高增長 霸主地位難撼動

Facebook（fb）平台老化不是幻覺，近期放榜的美國科技巨頭中，fb母企Meta明顯被比下去。其一，市場重視的每日活躍用戶（DAU）數字破天荒錄得下跌；其二，對今季的收入展望也較預期悲觀，僅270

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