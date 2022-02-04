CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫

特首選戰，北京傾向未明；消息指，身在北京的全國政協副主席梁振英，已向中央表達出選的意向；香港疫情嚴峻，政圈人士認為，或影響特首林鄭月娥的連任機會。林鄭已婉拒赴京出席冬奧，留港全力抗疫。

梁振英早於去年北

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