CY向京表達出選特首意向 林鄭留港抗疫 名家專區 2022/02/04 分享： 特首選戰，北京傾向未明；消息指，身在北京的全國政協副主席梁振英，已向中央表達出選的意向；香港疫情嚴峻，政圈人士認為，或影響特首林鄭月娥的連任機會。林鄭已婉拒赴京出席冬奧，留港全力抗疫。 梁振英早於去年北 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 2022/01/31 洪門宴調查報告今出爐 徐英偉料離職 有政戲 - 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 2022/01/28 特首選戰快有眉目 徐英偉也快定案 有政戲 - 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 2022/01/27 洪門宴影響惡劣 徐英偉做最壞打算 有政戲 - 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 2022/01/26 林鄭擬嚴懲 徐英偉會辭職嗎？ 有政戲 - 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 2022/01/25 封區抗疫最實際 未到中央出手時？ 疫情 香港 林鄭月娥 北京 習近平 陳茂波 梁振英 特首選舉 財政司