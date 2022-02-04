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【積小勝為大勝】張憶東：港股虎年立足價值

財金猛人追蹤 08:58 2022/02/04

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興業證券張憶東最新的報告指出，中國的政策基調已轉為穩增長，所以，貨幣政策寬鬆是大概率事件，一可以避免房地產等領域出現系統性信用風險，二有利於穩預期、穩需求。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師解讀

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