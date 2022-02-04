【積小勝為大勝】張憶東：港股虎年立足價值（第2.1版) 財金猛人追蹤 12:11 2022/02/04 分享： 興業證券張憶東最新的報告指出，中國的政策基調已轉為穩增長，所以，貨幣政策寬鬆是大概率事件，一可以避免房地產等領域出現系統性信用風險，二有利於穩預期、穩需求。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大師解讀 最新專欄文章 【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第3版） 2022/01/10 【最佳分析師】張憶東：港股2022年是反彈市（第3版） 【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 2022/01/03 【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 2021/12/28 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 2021/12/13 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 2021/11/16 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 港股 中國 加息 張憶東