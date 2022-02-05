恒指保歷加通道頂25000

【同場加映】美股波動下，港股虎年首個交易日紅盤高開，維持升幅，恒指昨收報24573，大升771點或3.24%，但成交額只有1,139億元，升勢未算配合。在美股仍然大波動下，見附日綫圖，恒指走勢反覆，預

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