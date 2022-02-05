友邦似見底 重越50天綫 名家專區 2022/02/05 分享： 英倫銀行率先於美聯儲局加息，刺激金融股，友邦保險（01299）昨日急升。技術上，友邦昨重越50天綫，而見1月以來成交活躍，股價處中期築底部，好淡爭持中，有望築底成功。 技術分析：正走出中期谷底 該股昨收報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 恒指保歷加通道頂25000 今日 恒指保歷加通道頂25000 你可能感興趣 恒指保歷加通道頂25000 今日 01:00 恒指保歷加通道頂25000 最新專欄文章 恒指保歷加通道頂25000 今日 恒指保歷加通道頂25000 長建穩健上升 45至46元收集 2022/02/04 長建穩健上升 45至46元收集 港股仍弱勢 新年盼反彈 2022/01/29 港股仍弱勢 新年盼反彈 神華大圓底 18元小注買 2022/01/28 神華大圓底 18元小注買 京能價便宜 2.1元有支持 2022/01/27 京能價便宜 2.1元有支持 疫情 中國 香港 港股 成交 美元 英國 美股 銀行 金融