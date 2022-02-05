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友邦似見底 重越50天綫

名家專區 2022/02/05

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英倫銀行率先於美聯儲局加息，刺激金融股，友邦保險（01299）昨日急升。技術上，友邦昨重越50天綫，而見1月以來成交活躍，股價處中期築底部，好淡爭持中，有望築底成功。

技術分析：正走出中期谷底

該股昨收報

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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