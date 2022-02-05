國壽否極泰來 A股虎年發威 名家專區 2022/02/05 分享： 國企指數虎年首日開出紅盤，下周一或要回氣，但今個虎年有望逆轉瘟牛走勢，而A股過去走勢規律所見，虎年同樣有望發威，對於跟A股息息相關的內險股會是好消息，中國人壽（02628）衰足一年半，估值有修復空間， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【愈升愈有】港股虎年生威 驅瘟牛追殺熊（第三版） 2022/02/04 【愈升愈有】港股虎年生威 驅瘟牛追殺熊（第三版） 中字股實力談 - 海爾出口增 估值高有理 2022/02/04 海爾出口增 估值高有理 中字股實力談 - 工行估值偏低 潛在升幅36% 2022/01/29 工行估值偏低 潛在升幅36% 中字股實力談 - 【虎氣沖天】送走衰牛迎猛虎 港股立春要轉運（第四版） 2022/01/28 【虎氣沖天】送走衰牛迎猛虎 港股立春要轉運（第四版） 中字股實力談 - 潤泥可吸納 高息低PE 2022/01/28 潤泥可吸納 高息低PE 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 中國人壽（02628） 人民幣 銀行