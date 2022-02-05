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國壽否極泰來 A股虎年發威

名家專區 2022/02/05

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國企指數虎年首日開出紅盤，下周一或要回氣，但今個虎年有望逆轉瘟牛走勢，而A股過去走勢規律所見，虎年同樣有望發威，對於跟A股息息相關的內險股會是好消息，中國人壽（02628）衰足一年半，估值有修復空間，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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