【股運亨通】機械行業 虎年尋寶（附股票推介）（第二版）

祝各位虎年行大運，賺到盆滿缽滿！今天的研究報告會與大家探討2022年度機械行業的投資策略。機械行業與國民經濟密切相關，機械行業內部子行業眾多，產品覆蓋範圍廣泛。本研究報告發掘了當中具投資潛力的子行業，如工程機械、光伏設備、鋰電設備、半導體設備和油服設備等，並推介了一些值得關注的股票。

...