【股運亨通】機械行業 虎年尋寶（附股票推介）（第二版） 研究報告 18:47 2022/02/05 分享： 祝各位虎年行大運，賺到盆滿缽滿！今天的研究報告會與大家探討2022年度機械行業的投資策略。機械行業與國民經濟密切相關，機械行業內部子行業眾多，產品覆蓋範圍廣泛。本研究報告發掘了當中具投資潛力的子行業，如工程機械、光伏設備、鋰電設備、半導體設備和油服設備等，並推介了一些值得關注的股票。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【券商有路捉】摩根士丹利：虎年不要錯過的三個關鍵主題 今日 【券商有路捉】摩根士丹利：虎年不要錯過的三個關鍵主題 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 今日 【內需股機遇】冬奧+國潮+盈喜 3大優勢於一身的內需股機遇（附券商目標價） 【新能源車】補貼減 加價潮來到 新能源車利好因素逐個數（不斷更新） 2022/02/04 【新能源車】補貼減 加價潮來到 新能源車利好因素逐個數（不斷更新） 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 2022/02/04 【冬奧機遇】冬奧受惠股一文看清（不斷更新） 【極殘國策股】3倍PE 5厘息 中國中鐵就係咁筍 2022/01/31 【極殘國策股】3倍PE 5厘息 中國中鐵就係咁筍 工業股 總銷量 機械設備股 大行報告 投資策略 經濟 股票 板塊 工程 基建