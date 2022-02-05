「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異 名家專區 2022/02/05 分享： 美股科技股業績超級周終告一段落，美國4大科技股蘋果（Apple，美：AAPL）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）及Facebook（fb）母企 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 紅盤高開 2022/02/04 紅盤高開 交易講場 - 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 2022/01/31 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示 交易講場 - 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升 2022/01/29 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升 交易講場 - 三重夾擊 攻守策略 2022/01/28 三重夾擊 攻守策略 交易講場 - 假前走一轉？ 2022/01/27 假前走一轉？ 美股 Facebook Google Apple 廣告 YouTube Instagram Amazon 元宇宙 Meta