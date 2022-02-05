  • 14°C
香港時間 : 2022205日 (週六) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「成也廣告敗也廣告」 亞馬遜Meta迥異

名家專區 2022/02/05

分享：

美股科技股業績超級周終告一段落，美國4大科技股蘋果（Apple，美：AAPL）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）及Facebook（fb）母企

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 紅盤高開
2022/02/04
紅盤高開
交易講場 - 京東膺春晚合作夥伴 有何啟示
2022/01/31
京東膺春晚合作夥伴 有何啟示
交易講場 - 手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升
2022/01/29
手機市場銷量放緩 蘋果毛利率仍升
交易講場 - 三重夾擊 攻守策略
2022/01/28
三重夾擊 攻守策略
交易講場 - 假前走一轉？
2022/01/27
假前走一轉？
美股 Facebook Google Apple 廣告 YouTube Instagram Amazon 元宇宙 Meta

上一篇文章

兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？

下一篇文章

國壽否極泰來 A股虎年發威
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版