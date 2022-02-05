兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？

中國經濟界立春之日有個火熱話題，即對美儲局政策和對通脹態度是否正確，有無誤判的討論。兩位經濟學家的長文，成為經濟界最多轉發和議論的熱帖。

美儲局政策正確否 惹關注

一篇是中泰證券首席經濟學家李迅雷的長文，

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