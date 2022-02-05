兩李長文熱傳 「輕蔑」還是「誤判」？ 名家專區 2022/02/05 分享： 中國經濟界立春之日有個火熱話題，即對美儲局政策和對通脹態度是否正確，有無誤判的討論。兩位經濟學家的長文，成為經濟界最多轉發和議論的熱帖。 美儲局政策正確否 惹關注 一篇是中泰證券首席經濟學家李迅雷的長文， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 2022/02/04 中美文化博弈加劇 荷里活缺席春節票房 國情知聞 - 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 2022/01/31 俄烏戰不戰 虎年「灰犀牛」 國情知聞 - 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」 2022/01/29 笑談「年輕老人」 憂慮「失能老人」 國情知聞 - 平台戰投「退燒」 科技競賽分野 2022/01/28 平台戰投「退燒」 科技競賽分野 國情知聞 - 穩字當頭 托舉樓市 2022/01/27 穩字當頭 托舉樓市 中國 經濟 美國 金融 通脹 減息 加息 美國財政部 縮表