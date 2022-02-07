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【虎年高開】霸菱方偉昌：港股料受惠中國放水

財金猛人追蹤 07:16 2022/02/07

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截至上周五，美國標普500指數年至今跌逾5%，上證指數亦跌逾7%，恒指則以年至今5%的升幅跑贏外圍，虎年更以紅盤高收，為投資者打下強心針。

霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受本刊專訪時預期：「港股今年走勢料較為穩定，下半年上升動力有望增強，看盈利動力的話，相信今年會是先低後高，因去年上半年基數比較高。」

他續指：「美國今年開始收緊貨幣政策，但中國去年已經收緊，又有行業整改、去槓桿、地產市場收縮等負面因素影響，令港股早在2021年已經出現大調整，估值已在歷史低位水平。」

有別於美國及其他主要經濟體走向加息收水的步伐，中國近期貨幣政策明顯轉向寬鬆，繼12月降準後，1月實施「LPR雙降」。

更多方偉昌對板塊看法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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方偉昌預期，內地未來將續維持較為寬鬆的政策，「看得出1月人行的做法頗為積極，期望銀行今年可投放更多資金出去，同時維持金融穩定，即使不減息，也可以繼續降準，增加M2供應，並增加對中小企貸款的支持。」

他表示，在過去一年看到，疫情局部反彈，加上內地房地產市場下滑，均對中國消費信心造成打擊，要真正復甦，須等待疫情過去。同時，冬奧現正舉行，防疫措施料短期內都會偏緊，導致消費復甦延後。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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